В Минздраве объяснили, с чем связано сокращение расходов на ЭКО в 2024 году

Процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) во всем мире используют для решения демографических проблем на протяжении 50 лет, с 2013 года в России ее можно сделать бесплатно по полису ОМС. Однако в 2024 году средние затраты на каждую процедуру в федеральных медцентрах планируют снизить на 28,7%. О том, с чем это связано, «Парламентской газете» рассказали в Минздраве России.

В ведомстве отметили, что такое решение вызвано тем, что фактическая средняя стоимость медицинской услуги ЭКО в 2023 году была ниже, чем нормативно установленная. Расходы на данную процедуру удалось снизить благодаря более эффективной организации закупок расходных материалов и импортозамещению.

«В то же время в рамках нацпроекта «Демография» в планируемые расходы заложили увеличение средних нормативов объема медпомощи при ЭКО, что позволит увеличить доступность вспомогательных репродуктивных технологий для граждан», — сообщили сотрудники пресс-службы Минздрава.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев отметил, что при составлении проекта программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2024—2026 годы специалисты проводят анализ многих параметров, включая стоимость расходного материала, востребованность, где делают такую процедуру, цены в разных клиниках. Однако он добавил, что в его организации озабочены снижением финансирования по любому направлению здравоохранения, в том числе и по ЭКО.

Ученые из Университетского колледжа Лондона до этого выяснили, что около 20% женщин могут забеременеть естественным путем после рождения ребенка с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

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