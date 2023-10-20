Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения моста в Новосибирской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обрушения автомобильного железобетонного моста в Новосибирской области, которое произошло накануне. Об этом сообщает Сиб.фм.

Данный мост проходил через реку Карасук в Чулымском районе. В результате инцидента отрезанными от основной части населенного пункта и ключевых объектов инфраструктуры, включая школы, оказались 26 жителей села Базово, в том числе, девять детей. Следственное управление Следственного комитета России по Новосибирской области начало процессуальную проверку по данному делу.

Пресс-служба территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) региона сообщала, что обрушение моста произошло ночью 19 октября. Отмечалось, что переправу длиной 45 метров построили в 1971 году. Она могла выдержать 23 тонны.

По информации ТУАД, изначально накренилась опора, после чего рухнула вся остальная конструкция. Пресс-служба отметила, что специалисты проверяли состояние моста несколько раз в год. Для водителей авто организовали плечо объезда в 30 км. Затруднений в снабжении села не будет, заверили в ТУАД.

Ранее сообщалось, что россиянин изнасиловал восемь школьниц под мостом в Липецке.