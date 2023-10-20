Андрей Воробьев посетил университет и школу Цинхуа в Пекине

Подмосковье старается уделять образованию большое внимание и перенимать положительный международный опыт, привлекает в том числе китайских партнеров. Об этом во время визита в университет и школу Цинхуа в Пекине заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба главы региона.

«Сегодня мы посетили университет Цинхуа – один из лучших ВУЗов Китая и мира в целом. Он был создан более века назад. Здорово, что здесь ребята могут развивать свои способности не только в инженерных и естественных науках, кибернетике, химии, ИТ-технологиях, но и в спорте, раскрывать творческий потенциал. Университет не стоит на месте и из чисто инженерного, каким был изначально, переформатируется в многопрофильный – это и экономика, и менеджмент, медицина, филология, гуманитарные науки», — отметил он.

По его словам, в Подмосковье ежегодно открывается порядка 30 новых школ, а в этом учебном году в регионе на полную мощность заработали 3 образовательных кластера, где учатся дети со всей страны.

«В одном из них, на базе Технолицея им. Долгих - трилингвальная система. Помимо русского, ребята получают образование на английском и китайском. Потому что сегодня они, пожалуй, самые востребованные. Среди наших преподавателей есть и носители языка из Китая. Мы и дальше намерены развивать такое сотрудничество и планируем организовывать работу китайских педагогов в различных подмосковных школах», — добавил Воробьев.

В рамках визиты губернатору и председателю Мособлдумы Игорю Брынцалову провели экскурсию по университету. Он объединяет 16 институтов различной направленности, где работают порядка 4 тыс. научных сотрудников, профессоров и доцентов. Студентов и аспирантов в Цинхуа – около 60 тыс. Здесь открыто более 30 исследовательских центров и свыше 150 лабораторий, Академия развития в 21 веке, а также Институт международных исследований. Также университет участвует в испытаниях термоядерного реактора.

«По нашей статистике среди выпускников университета 529 академиков. В 1985 году он был признан лучшим в мире, а по итогам последних международных рейтингов занимает 13 место», — рассказала секретарь Института России университета Цинхуа Лю ВЭЙ.

По ее словам, основные направления обучения – естественно-научное и инженерное. По ним университет входит в мировой топ-10, также мы первые по искусственному интеллекту.