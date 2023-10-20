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Москвичей предупредили о смене погоды в выходные

Синоптик Шувалов: в Москве в выходные ожидаются заморозки

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Илья Питалев/РИА Новости

В предстоящие выходные в Москве ожидаются заморозки. Об этом в интервью NEWS.ru предупредил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, в конце недели возрастет давление и произойдет смена ветра на северо-восточный, из-за чего температура воздуха понизится.

«В субботу, 21 октября, давление вырастет еще больше, из-за чего небо прояснится и выглянет солнце. При этом в ночь на воскресенье ударит мороз. Отрицательные значения температуры ночью и утром будут достигать минус четырех градусов, а по области местами ожидается до минус семи-восьми», — рассказал Шувалов.

При этом, по его словам, отрицательные температуры не задержатся в столице надолго. По предварительным прогнозам, морозно будет лишь два-три дня.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус до этого предупреждал, что до конца октября в Москве и Московской области возможны осадки в виде снега. Он напомнил, что небольшие снегопады уже прошли в Нижегородской области, Республике Мордовия и других регионах европейской части России.

Ранее метеорологи обнаружили опасные для климата изменения в стратосфере.

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