Названа причина остановки движения поездов МЦК по часовой стрелке

Технические неполадки стали причиной остановки движения поездов Московского центрального кольца (МЦК) по часовой стрелке. Об этом сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).

«В настоящее время по техническим причинам приостановлено движение поездов», — говорится в сообщении.

МЦК ходит против часовой стрелки между станциями Деловой центр и Лужники, отметили в МЖД и добавили, что принимают все необходимые меры для возобновления движения и приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Спустя 20 минут в МЖД сообщили, что движение поездов от станций Деловой центр до Лужников осуществляется со снижением скорости. Там предупредили, что в результате в пути задерживаются поезда, следующие против часовой стрелки.

10 октября сообщалось, что новая ветка D3 «Ленинградско-Казанский» изменила передвижение по Москве. Как заявлял заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, МЦД-3 помог разгрузить метро и автомагистрали.

Ранее двое мужчин катались по Красноярску в надувном бассейне.