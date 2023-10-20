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Назван продукт, употребление которого повысит риск развития рака

Врач Королева: консервы могут повысить риск развития рака

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Depositphotos

Консервы в металлических банках могут повысить артериальное давление и увеличить риск развития рака, если употреблять их регулярно. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

«Когда продукт контактирует с металлическими стенками, в него могут проникать токсичные элементы из самой банки. Это фактор, который способен поддержать любые проонкологические процессы», — предупредила эксперт.

По словам врача, риску развития рака при употреблении этой продукции особенно подвержены люди, у которых уже есть проблемы в организме. Повышение артериального давления после консервированных продуктов может произойти из-за большого количества соли в них, продолжила диетолог.

«Избыток соли не нужен людям с гипертонической болезнью и нерегулируемым повышением артериального давления, потому что натрий будет еще больше увеличивать показатели на тонометре», — заключила Королева.

Кандидат медицинских наук, диетолог, кардиолог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко до этого рассказала «Газете.Ru», что потребление соленых продуктов, особенно консервов и соусов, может привести к проблемам с ЖКТ. Она пояснила, что в них содержится много соли, которая стимулирует выработку желудочного сока и создает дополнительную нагрузку на органы пищеварения.

Ранее россиянам подсказали, как по банке распознать испорченные консервы.

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