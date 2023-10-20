Эксперты рассказали россиянам о пользе и вреде топинамбура

Топинамбур – это корнеплод, внешне похожий на имбирь. Он обладает множеством полезных свойств, в частности,за счет низкого гликемического индекса расщепляет глюкозу и обеспечивает ее ровное поступление в кровь. Благодаря этому он может предотвратить развитие инсулинорезистентности и сахарного диабета. Также это растение обладает другими полезными свойствами, выяснила Общественная служба новостей.

В топинамбуре содержится много витаминов, в том числе – кремний, цинк, магний, кальций, витамины А, Е, С, В3, В5, В6, В7, негемовое железо каротин. Благодаря этому он является профилактикой анемии, активно синтезируют гемоглобин.

Кроме того, этот продукт может стать профилактикой заболеваний пищеварительной системы за счет высокого содержания клетчатки, предотвратить развитие заболеваний опорно-двигательного аппарата и даже улучшить работу сердечно-сосудистой системы.

Еще один плюс топинамбура – повышение физической и умственной активности за счет входящих в его состав аминокислот – триптофана, валина, фенилаланина и других. В том числе этот корнеплод может сократить риски развития болезни Альцгеймера и помочь в борьбе с бессонницей.

Среди других его свойств эксперты называют возможность предупредить развитие онкологических заболеваний, укрепление иммунитета, очищение организма от паразитов и грибков.

В то же время корнеплод может вызвать аллергию. Не рекомендуется его есть при пониженном давлении, болезнях кишечника (топинамбур может вызвать повышенное газообразование), при желчекаменной болезни и низкой свертываемости крови.

Суточная норма топинамбура – 150 грамм для взрослого человека, лучше разделить это количество продукта на три приема пищи.

Напомним, также топинамбур, по мнению ученых, входит в число продуктов с наибольшим количеством пребиотиков наравне с зеленью одуванчиков, чесноком и луком.