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Москвичам посоветовали сменить летние шины на зимние

Власти Москвы посоветовали водителям сменить резину на зимнюю перед заморозками

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Depositphotos

Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил о похолодании в столице в конце недели и посоветовал водителям поменять летнюю резину на зимнюю. Сообщение опубликовано в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

«Наш дорожный патруль ЦОДД уже начал замену резины на автомобилях по сезону. Экипажи совместно с ситуационным центром слаженно работают 24/7 и готовы всегда прийти на помощь водителям. Но если вы позаботитесь заранее о подготовке своего автомобиля к зиме, то это позволит избежать ДТП», — сказал глава дептранса Максим Ликсутов.

В ведомстве также напомнили, что летняя резина при низкой температуре сильно твердеет в отличие от зимней, что может спровоцировать аварию. Водителей попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также быть внимательными на дорогах.

Кроме того, автовладельцам посоветовали пользоваться общественным транспортом, если они не успеют «переобуть» машину к заморозкам.

Ранее сообщалось, в какой период лучше всего менять резину на авто.

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