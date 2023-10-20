Москвичей предупредили о попытках мошенников получить данные врачей и учителей

ФСБ предупредила об участившихся попытках мошенников завладеть данными врачей и учителей в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

По данным ведомства, аферисты подменяют телефонные номера и аккаунты в соцсетях. Мошенники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов, направляют фейковые запросы в мессенджерах руководителям учреждений и требуют дать анкеты и сведения о доходах их сотрудников.

После получения данных злоумышленники выходят непосредственно на сотрудников учреждений и сообщают им о якобы проверке и в процессе заставляют отправлять деньги или даже переоформлять имущество.

В ведомстве обратили внимание, что оперативно-разыскные мероприятия сотрудники проводят лично с предъявлением служебного удостоверения, а не по телефону.

До этого в России появилась новая мошенническая схема. Злоумышленники обманывают именинников.

Юрист Иван Соловьев предупредил, что накануне дня рождения мошенники присылают человеку сообщение с поздравлениями от какой-нибудь популярной сети бытовой техники. Имениннику предлагают приобрести товар со скидкой в 50%. Намеренно выбирается что-то дорогое, из-за чего человек не может отказаться от такой крупной скидки.

Россиян также предупредили, что мошенники стали обманывать пользователей мессенджера Telegram. Они пишут от имен начальников и ФСБ и вымогают деньги.

Ранее юрист назвала пять правил, которые не позволят мошенникам вас обмануть.