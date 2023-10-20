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Врач рассказала, к каким последствиям для здоровья приведет злоупотребление чаем

Врач Соломатина: тахикардия может появиться из-за злоупотребления чаем

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Чай не стоит пить в больших количествах, потому что злоупотребление этим напитком может вызвать тахикардию, головную боль и раздражительность. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Если употреблять напиток в избыточных количествах, в любом случае будет нагрузка на почки, излишняя тонизация нервной системы», – пояснила эксперт.

По ее словам, в день рекомендуется выпивать не более 4–5 чашек зеленого или 3–4 кружек черного чая. Врач также напомнила, что в чае, как и в кофе, содержится кофеин, который может негативно повлиять на самочувствие.

«Человек сначала начнет срываться на близких, а потом, так как любое психоактивное вещество истощает резервы надпочечников, может наступить обратная реакция, то есть заторможенность и ступор», — добавила Соломатина.

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев до этого говорил, что потребление кофе и чая в большом количестве может негативно сказаться на состоянии костей. Он пояснил, что они выводят из организма кальций, отвечающий за здоровье костной ткани, что и ухудшает состояние костей. Кроме того, аналогичный эффект создают сладкие газированные напитки.

Ранее врач назвала самый опасный для пожилых людей напиток.

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