Стали известны самые популярные в России онлайн-курсы

Курсы по программированию, теории вероятностей, английскому языку и психологии пользуются у россиян самым высоким спросом. Причем больше всего учащихся стремятся научиться программировать на языке Python, передает RT со ссылкой на результаты исследования работы платформы «Академика».

Python стал самым популярным у россиян из-за своей известности – о нем слышали даже далекие от цифровой индустрии люди, считают эксперты.

Второе место в рейтинге заняли занятия по теории вероятностей. На этом курсе чаще учатся маркетологи и управленцы из IT, а также начинающие ученые и data-аналитики.

Замыкает топ-3 самых популярных курсов изучение иностранного языка, чаще всего – английского.

Также россияне часто проходят онлайн-курсы психологии, что эксперты объясняют модой на осознанность и самопознание. При этом, по их мнению, стоимость консультаций у психологов зачастую может отпугнуть, поэтому жители ищут другие способы развития навыков самопомощи.

Напомним, более трети россиян никогда не учились онлайн, при этом более половины из них относятся к таким курсам негативно. Хорошо к онлайн-обучению чаще относятся представители диджитал и IT-специальностей.

Эксперты ранее рассказали пользователям, как вернуть деньги за некачественные онлайн-курсы.