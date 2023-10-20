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Пьяная многодетная россиянка попыталась расправиться с 4-летним сыном

На Урале многодетная мать напилась и попыталась расправиться с 4-летним сыном

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Depositphotos

На Урале многодетная мать, регулярно истязавшая детей, напилась и попыталась расправиться со своим 4-летним сыном. Об этом сообщает портал Е1.ru.

По информации Е1.ru, инцидент произошел в Каменском районе Свердловской области. Сообщается, что женщина с мая 2021 года по январь 2022-го регулярно истязала 4-летнего и 12-летнего сыновей. С младшим ребенком россиянка, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, попыталась расправиться.

«Положив ребенку на лицо подушку и с силой надавив на нее, мать высказала ему угрозу [расправой]», — сообщили в прокуратуре региона, передает портал.

Суд признал женщину виновной в истязании и угрозе расправой. Россиянку осудили на три года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Она также выплатит сыновьям, которые сейчас проживают с отцом, компенсацию в размере 600 тысяч рублей.

Ранее мать 15 детей арестовали по делу о торговле людьми.

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