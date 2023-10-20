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Российский подросток прилюдно изнасиловал 13-летнего друга карандашом на день рождения

Mash: 16-летний подросток прилюдно изнасиловал 13-летнего друга карандашом

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Shutterstock

В Вологодской области 16-летний подросток прилюдно изнасиловал 13-летнего друга карандашом на день рождения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в 2022 году в селе Девятины во время празднования дня рождения 13-летнего школьника. Несовершеннолетние выпивали и в результате именинник уснул.

Находящийся также в состоянии алкогольного опьянения 16-летний друг школьника снял с него штаны и при гостях изнасиловал спящего ребенка карандашом. Мотивом поступка подростка стала старая обида, отмечает Mash.

Произошедшим заинтересовались правоохранительные органы. Теперь подростку грозит до 20 лет лишения свободы по уголовной статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-ти лет.

Ранее пятиклассника «посвятили в петухи» в туалете московской школы.

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