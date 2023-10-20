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Украинцы попросили Зеленского ужесточить наказание за коррупцию в военкоматах

На Украине подали петицию об ужесточении наказания за взятки в военкоматах

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Петицию с просьбой сделать более жестким наказание за взятки для сотрудников военкоматов и военно-врачебных комиссий зарегистрировали на сайте президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.

Автор обращения попросил Зеленского разработать и внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о дополнении Уголовного кодекса статьей, согласно которой работников территориальных центров комплектования (военкоматов) и медицинских комиссий смогут сажать в тюрьму на срок до 20 лет за получение взяток во время военного положения.

По словам создателя петиции, поводом для обращения к президенту стали частые публикации в СМИ о взяточничестве в военкоматах, а также тот факт, что состоявшееся два месяца назад увольнение глав ТЦК проблему не решило: сотрудники ведомств до сих пор живут «роскошнее народных депутатов».

Областных военкомов Зеленский уволил в августе 2023 года. Тогда украинский президент заявил, что системой призыва должны управлять люди, которые знают, почему «цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена».

Ранее сообщалось, что Зеленский требовал от украинских журналистов не писать о коррупции в стране.

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