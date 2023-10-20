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В России призвали принять программу для борьбы с дефицитом кадров в фармацевтике

Фармэксперт Яговдик: нам нужна программа для борьбы с кадровым голодом в отрасли

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В фармацевтической отрасли в России наблюдается острый дефицит кадров. Победить его можно, если разработать специальную программу для увеличения количества специалистов, заявил президент Калининградской фармассоциации Дмитрий Яговдик в эфире Общественной службы новостей.

«Общая беда, о которой мы все говорим, включая аптечное звено, и промышленное звено, и звено производственных аптек – это кадры», – подчеркнул Яговдик.

Специалистов в отрасли не хватает «катастрофически», потому нужна «серьезная программа», подчеркнул он.

Кроме того, для развития фарминдустрии нужно заранее оценивать объем необходимых препаратов, которые в будущем могут оказаться в дефиците, считает эксперт. Он призвал нарастить на российском рынке выпуск субстанций и уделить внимание развитию промышленных производственных площадок.

Напомним, эксперты отрасли сообщали, что на российском лекарственном рынке растет доля отечественных компаний. Они наращивают производство препаратов, востребованных населением.

На этой неделе кабмин утвердил стратегию развития фармацевтической промышленности до 2030 года, включающую рост доли лекарств российского производства, в том числе – стратегически значимых препаратов.

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