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Российский школьник столкнулся с педофилом, играя в World of Tanks

Неизвестный развращал 10-летнего школьника во время игры в World of Tanks

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Bernhard Classen/Global Look Press

Неизвестный пытался совратить петербургского школьника-геймера. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

19 октября жительница Приморского района обратилась к правоохранителям и рассказала им, что педофил в течение длительного времени вымогал у ее 10-летнего сына интимные фото и видео. По словам 43-летней заявительницы, ее ребенок столкнулся с анонимом-извращенцем, когда играл в World of Tanks.

В настоящее время следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее петербурженка узнала, что гражданин Киргизии около года насиловал ее дочь.

До этого мать 15-летней школьницы обвинила взрослого знакомого дочери в ее развращении и шантаже.

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