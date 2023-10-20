В России нарастят производство жизненно важных лекарств

На лекарственном рынке растет доля отечественных компаний, сообщила президент Самарской областной фармассоциации Елена Гладкова. Заводы начинают наращивать производство лекарств, востребованных населением, рассказала она в эфире Общественной Службы Новостей.

Ситуация с производством лекарств находится на постоянном контроле, подчеркнула Гладкова. Однако необходимо прогнозировать и увеличивать выпуск препаратов, по которым есть «определенные проблемы и провалы», отметила она. Подобные трудности она назвала временными.

«Заводы начинают запускать, увеличивать производство этих препаратов, хочется, конечно, чтобы это работало на опережение, — подчеркнула фармэксперт. — Граждане не должны видеть эту дефектуру, которая возникает».

Напомним, правительство РФ утвердило стратегию развития фармацевтической промышленности до 2030 года. Она предусматривает не только рост доли лекарств российского производства до 66,6%, но и наращивание экспорта. Долю стратегически значимых лекарств отечественного производства планируется нарастить до 80%.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил о росте производства медикаментов в столице на 47,6%. Достичь таких показателей, по его словам, удалось за счет мер поддержки предприятий.