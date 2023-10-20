Силовики за два месяца накрыли 42 подпольные оружейные мастерские

Сотрудники ФСБ с августа по сентябрь 2023 года накрыли 42 подпольные оружейные мастерские, где работали около 119 жителей 38 субъектов России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.

Силовики обнаружили нелегальных оружейников и обыскали их места проживания и прописки. Обыски проходили в Москве, Петербурге, Севастополе, Алтае, Дагестане, Крыму, Карелии, Мордовии, Северной Осетии, Татарстане, Кабардино-Балкарии, Алтайском, Красноярском и Приморском краях, Амурской, Архангельской, Белгородской, Волгоградской, Запорожской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Новгородской, Новосибирской, Оренбургской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Свердловской, Саратовской, Смоленской, Томской, Ульяновской, Челябинской, Еврейской автономной областях, а также в ДНР и ЛНР.

У оружейников нашли и изъяли 352 огнестрельных оружия. В их числе — гранатометы, пулеметы, автоматы, винтовки, карабины, ружья, пистолеты и револьверы.

Помимо оружия в мастерских нашли более 600 гранат, снарядов и мин, а также 33 кг взрывчатых веществ и 138 тыс. патронов.

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