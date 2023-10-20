Израиль призвал оказать международное давление на ХАМАС ради освобождения заложников

Глава МИД Израиля Эли Коэн встретился с послами 22 стран, граждане которых стали заложниками ХАМАС, и потребовал оказать давление на организацию, чтобы вынудить ее отпустить людей. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам Коэна, Израиль сделает все, чтобы освободить всех заложников независимо от их гражданства. Он также назвал похищение людей, среди которых есть женщины, дети и те, кто пережил Холокост, деянием, противоречащим не только международным законам, но и человеческим нормам.

«В сотрудничестве с другими странами, граждане которых пропали без вести, мы сможем оказать существенное международное давление на ХАМАС с целью возвращения всех похищенных», — сказал министр.

Помимо этого, политик призвал Красный Крест и другие международные организации посетить заложников и проверить условиях их содержания.

По данным агентства, на встрече с главой израильского МИД были дипломаты из России, стран Евросоюза, Сербии, Португалии, Грузии, Румынии и других государств.

Согласно последней информации, предоставленной Израилем, сейчас пленниками ХАМАС являются 203 человека, включая граждан различных стран.

Ранее стало известно, что британский премьер Риши Сунак направится в Египет для переговоров по ситуации в Израиле и Газе.