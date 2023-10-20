Готовившему массовую расправу в вузе амурцу вынесли приговор

На Амуре готовившему массовую расправу в вузе города Свободный студенту вынесли приговор. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

По информации пресс-службы, юноша с марта 2018 года по июнь 2022 года занимался подготовкой массовой расправы в учебном заведении. Молодой человек просматривал в интернете запрещенные публикации о военных конфликтах, изучал огнестрельное оружие и способы изготовления взрывных устройств. Студент также увлекся страйкболом.

Свое преступление амурец запланировал на почве ненависти к человечеству, отмечает пресс-служба. Студент просматривал публикации о влиянии людей на экологию и окружающую среду.

» <…> у него сформировалась ненависть к человечеству как к совокупности неопределенного круга людей, независимо от их политической, идеологической, расовой, национальной, религиозной принадлежности и взглядов, а также социальной группы», — пишет судебная пресс-служба.

Подозрительные действия студента привлекли внимание полиции. В ходе обысков у него изъяли литературу о массовых расправах, записи и тематическую одежду.

Свободненский городской суд приговорил юношу к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. На данный момент от своих взглядов он отказался и раскаялся в содеянном.

Ранее на 11-летнего мальчика, пришедшего в класс с ножами, написали пять заявлений в полицию.