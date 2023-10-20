Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Готовившему массовую расправу в вузе амурцу вынесли приговор

На Амуре студенту, готовившему массовую расправу в вузе, вынесли приговор

close
100%
Владимир Песня/РИА «Новости»

На Амуре готовившему массовую расправу в вузе города Свободный студенту вынесли приговор. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

По информации пресс-службы, юноша с марта 2018 года по июнь 2022 года занимался подготовкой массовой расправы в учебном заведении. Молодой человек просматривал в интернете запрещенные публикации о военных конфликтах, изучал огнестрельное оружие и способы изготовления взрывных устройств. Студент также увлекся страйкболом.

Свое преступление амурец запланировал на почве ненависти к человечеству, отмечает пресс-служба. Студент просматривал публикации о влиянии людей на экологию и окружающую среду.

» <…> у него сформировалась ненависть к человечеству как к совокупности неопределенного круга людей, независимо от их политической, идеологической, расовой, национальной, религиозной принадлежности и взглядов, а также социальной группы», — пишет судебная пресс-служба.

Подозрительные действия студента привлекли внимание полиции. В ходе обысков у него изъяли литературу о массовых расправах, записи и тематическую одежду.

Свободненский городской суд приговорил юношу к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. На данный момент от своих взглядов он отказался и раскаялся в содеянном.

Ранее на 11-летнего мальчика, пришедшего в класс с ножами, написали пять заявлений в полицию.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий