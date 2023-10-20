Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России резко вырос спрос на обогреватели

«Чек Индекс»: спрос на обогреватели в России подскочил на 20% в октябре

close
100%
Depositphotos

В Москве в период с 1 по 9 октября зафиксировали повышение спроса на обогреватели на 31%, число покупок по всей России выросло на 20%. Такие данные «Москве 24» предоставили специалисты аналитического ресурса «Чек Индекс» (принадлежит компании «Платформа ОФД»).

В ходе исследования эксперты провели анализ продаж отопительных приборов за первые девять дней октября и сравнили полученные данные с прошлогодними данными за тот же период. Результаты также показали, что средний чек на приборы в Москве составлял 3 323 рубля, что на 6% выше, чем в 2022 году. В среднем по России чек на обогреватели составил 2 127 рублей — на 3% превышает прошлогодний показатель.

Наиболее популярными у россиян оказались масляные радиаторы-обогреватели, кварцевые обогреватели, пластиковые тепловентиляторы. В основном они находились в ценовой категории масс-маркета — до 5 тыс. руб., технику А-сегмента приобретали реже.

«Как в прошлом, так и в этом году потребитель выбирает более практичные модели обогревателей, без технологических изысков (без опций удаленного управления, поддержки уровня влажности и так далее), чтобы обеспечить базовые задачи обогревателей на короткий срок. <...> Выбор более практичных моделей обогревателей, без технологических изысков связан в том числе с высоким уровнем проникновения в столичные квартиры сплит-систем кондиционирования, которые позволяют поддерживать как холодный, так и теплый температурный режим», — говорится в исследовании.

В середине октября результаты исследования строительного онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» показали, что за год спрос россиян на отопительное оборудование увеличился на 87%.

Ранее эксперт назвал обогреватели самой энергозатратной бытовой техникой.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий