В Красноярске сбежал медведь

МВД Красноярского края сообщило, что в регионе ищут медведя, который забрел на Бадалыкское кладбище в Красноярске. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«На место были направлены наряды патрульно-постовой службы полиции и сотрудники Госохотнадзора. В настоящее время ведутся поиски косолапого», — сообщили в полиции.

Граждан призывают соблюдать осторожность, однако Telegram-канал «Новости Сибири» сообщил, что церемонии на кладбище отменять не будут. При этом в мэрии города отметили, что медведь выглядит как подросток, и, вероятно, неподалеку может находиться его мать.

До этого в Ленинградской области сообщили, что 65-летняя женщина заблудилась в лесу и пропала после того, как сообщила о встрече с медведем.

Женщина пропала 14 октября после того, как отправилась за грибами. За все время поисков волонтерам удалось найти несколько следов обуви, но собака не смогла взять след.

Ранее на Курилах медведь украл из лагеря туристов тарелку супа.