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Российского лжестоматолога экстрадировали из Сербии

Из Сербии экстрадировали россиянина с фальшивым дипломом врача-стоматолога

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Depositphotos

Гражданина России Дмитрия Святковского с фальшивым дипломом врача-стоматолога экстрадировали из Сербии. Об этом сообщает »МВД Медиа».

По данным МВД РФ, Святковский купил фальшивый диплом врача-стоматолога по объявлению в интернете в 2017 году. После этого россиянин попытался устроиться по нему в одну из больниц Вологодской области и получить социальную выплату в миллион рублей по программе «Земский доктор», но потерпел неудачу. Администрация медицинского учреждения раскрыла план злоумышленника.

«В 2018 году Святковскому приговором Сямженского районного суда Вологодской области назначено наказание в виде одного года и восьми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

Святковский нарушил наложенные ограничения и скрылся за границей. Его объявили в международный розыск и заменили условное наказание на реальное заключение.

Разыскиваемого задержали в Сербии в 2022 году. 20 октября 2023 года его передали российской полиции в аэропорту Белграда для экстрадиции в Россию.

Ранее стало известно, что отдыхавшую в Италии супружескую пару хакеров из России экстрадируют во Францию.

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