В Москве мужчина организовал похищение студентки и увез ее в Краснодар

В Москве студентку из Краснодара похитили двое мужчин, спустя две недели выяснилось, что похищение организовал ее супруг. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

3 октября первокурсница экономического университета им. Плеханова посетила вечерние занятия в своем вузе и возвращалась в арендованную квартиру на Рязанском проспекте. На подходе к дому ее схватили двое мужчин, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

Родственники похищенной начали поиски девушки и обратились в полицию. Через две недели студентку нашли в Краснодаре. Выяснилось, что похищение организовал ее муж. В нем он участвовал вместе со студентом магистратуры МГИМО, также приехавшим в столицу с юга.

Организатор преступления объяснил, что увез жену домой, так как был недоволен тем, что она оставила его ради учебы. Как только похищенную освободили из плена, она вновь уехала в Москву.

Ее похитители к настоящему времени задержаны, в их отношении возбуждено уголовное дело. По статье «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору» мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее двое мужчин, вооруженных пистолетом и битой, похитили девушку на улице Красноярска.