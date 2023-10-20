Украина и Казахстан провели совместную полицейскую операцию

Украинские и Казахстанские полицейские провели совместную операцию и закрыли мошеннический кол-центр на территории Украины. Об этом рассказал глава МВД Казахстана Игорь Лепеха, передает Mail.kz.

«С выездом на место совместно с украинскими коллегами данный центр был ликвидирован. Задержано 40 подозреваемых, изъято большое количество компьютерной и иной спецтехники», — рассказал Лепеха.

Операция по закрытию центра прошла в декабре 2022 года, однако возвращение похищенных мошенниками средств продолжается до сир пор.

«В ходе оперативных мероприятий установлено 929 «дропов», банковские карты которых зарубежные мошенники использовали в своей преступной схеме», — сообщили в казахстанском МВД.

«Дропами» называют подставных лиц, предоставляющих свои банковские данные для переводов за границу за комиссию. Как отметили в МВД Казахстана, большинство «дропов» заявляют, что не знали о своем участии в мошеннических схемах. Это освобождает их от преследования по закону, поскольку передача данных своей карты третьим лицам не является уголовно наказуемым.

До этого Казахстан полностью ограничил экспорт ряда товаров из-за санкций.

Ранее Генпрокуратура Казахстана анонсировала запрет символов V и Z на товарах.