«Нас начальство ругает»: женщине не дали покормить грудного ребенка в российском аэропорту

В иркутском аэропорту пассажирку с младенцем не пустили в комнату матери и ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Женщина прилетела из Москвы в Иркутск с мужем и пятимесячным младенцем. После долгого перелета матери было необходимо покормить ребенка. Для этого она решила зайти в помещение для пеленания, однако двери комнаты оказались закрытыми.

Оказалось, что прибывающим в город на Ангаре доступ туда запрещен, и эти удобства предназначены только для вылетающих. Женщина рассказала о стандартах сибирского аэропорта своему супругу, тот записал комментарий сотрудницы транспортного предприятия на видео.

«У нас такие стандарты, нельзя. Нас начальство ругает», — говорит девушка и отказывается предоставлять какие-либо документы, подтверждающие запрет.

В итоге мужчина написал заявление в прокуратуру. Впоследствии выяснилось, что прибывшие пассажиры все же могут пользоваться этой комнатой, но в течение 30 минут после посадки.

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