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На космодроме «Байконур» увеличился риск ухудшения эпидситуации по кори

Власти Байконура заявили о риске ухудшения эпидситуации по кори на космодроме

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

На космодроме «Байконур», который расположен в одноименном городе в Казахстане, существует риск ухудшения эпидемиологической ситуации по кори. Об этом предупредили в пресс-службе администрации города, передает РИА Новости.

Как рассказали в администрации, в Казахстане с начала 2023 года зарегистрировано более 7 тысяч случаев заболевания корью.

«Сложившаяся эпидситуация по кори в Республике Казахстан (включая близлежащие поселки), увеличивает риск ухудшения эпидемиологической ситуации по кори на комплексе «Байконур»», — говорится в сообщении.

Санитарно-противоэпидемическая комиссия Байконура приняла решение усилить работу по вакцинации против кори.

11 октября сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе врачи зафиксировали очаги кори в трех населенных пунктах.

Ранее ученые выяснили, что прививка от кори защищает девочек от аутизма.

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