На космодроме «Байконур» увеличился риск ухудшения эпидситуации по кори

На космодроме «Байконур», который расположен в одноименном городе в Казахстане, существует риск ухудшения эпидемиологической ситуации по кори. Об этом предупредили в пресс-службе администрации города, передает РИА Новости.

Как рассказали в администрации, в Казахстане с начала 2023 года зарегистрировано более 7 тысяч случаев заболевания корью.

«Сложившаяся эпидситуация по кори в Республике Казахстан (включая близлежащие поселки), увеличивает риск ухудшения эпидемиологической ситуации по кори на комплексе «Байконур»», — говорится в сообщении.

Санитарно-противоэпидемическая комиссия Байконура приняла решение усилить работу по вакцинации против кори.

11 октября сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе врачи зафиксировали очаги кори в трех населенных пунктах.

Ранее ученые выяснили, что прививка от кори защищает девочек от аутизма.