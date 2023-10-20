КПП на границе Египта и сектора Газа вряд ли откроется в срок для доставки гумпомощи

Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и сектора Газа вряд ли откроется 20 октября для доставки гуманитарного груза. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на несколько источников, передает РИА Новости.

«Несколько источников заявили CNN в четверг, что больше не ожидается, что ключевой контрольно-пропускной пункт «Рафах» откроется в пятницу для первого конвоя с помощью», — говорится в сообщении.

По словам одного из источников телеканала, знакомого с обсуждением этого вопроса, он бы не поставил деньги на то, что грузовики поедут 20 октября, как ожидалось. Неназванный американский чиновник заявил CNN, что ситуация вокруг доставки гумпомощи в сектор Газа через данное КПП остается неопределенной.

Как отмечает канал, с египетской стороны дорога нуждается в ремонте, также существуют сомнения насчет возможности обеспечить регулярные поставки помощи в сектор Газа через «Рафах».

Накануне палестинское информационное агентство Maan сообщало, что первые 20 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа проедут через «Рафах» 20 октября.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.