Гидрометцентр России рассказал о погоде в Москве в пятницу

Гидрометцентр России на своем сайте сообщил, что в Москве 20 октября ожидается облачная погода с небольшими осадками и до +5℃.

Днем в Москве прогнозируется от +3℃ до +5℃ тепла. В ночь на 21 октября температура воздуха может опуститься до -2℃, ожидаются небольшие осадки: дождь и мокрый снег. Москвичей и гостей столицы предупреждают также о гололедице.

Ожидается северо-восточный ветер, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что Иркутскую, Кемеровскую области, Красноярский край, а также несколько других регионов азиатской части Российской Федерации ожидает по-сентябрьски теплая погода в ближайшие дни. По его словам, температура в этих регионах будет на 6-12 градусов выше нормы.

До этого ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявляла, что сентябрь в 2023 году может войти в топ-10 самых сухих за всю историю метеонаблюдений, потому что в этот период был зафиксирован дефицит осадков.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.