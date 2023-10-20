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Самолет с одним работающим двигателем вынужденно сел в Новосибирске

Самолет S7 Boeing 737 экстренно сел в Новосибирске из-за неисправного двигателя

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Depositphotos

Самолет Boeing 737 авиакомпании S7, который летел из Москвы в Томск, вынужденно сел в аэропорту Толмачево в Новосибирске в связи с некорректной работой одной из двигательных силовых установок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Уточняется, что ведомство уже начало проверку по соблюдению законодательства о безопасности полетов.

«По предварительной информации, сегодня при выполнении рейса Москва — Томск экипажем воздушного судна Boeing 737 ввиду некорректной работы одной силовой установки принято решение о посадке в международном аэропорту Новосибирск имени А. И. Покрышкина», — отметили в ведомстве.

В прокуратуре указали, что экипаж совершал посадку с одним работающим двигателем. На борту находились 165 человек. В данный момент пассажиры находятся в аэропорту Новосибирска, они будут направлены в Томск резервным бортом авиакомпании.

«В результате инцидента опасных последствий не наступило. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — добавили в прокуратуре.

14 октября сообщалось, что самолет Sukhoi Superjet 100, летевший в Читу, аварийно сел во Владивостоке из-за поломки двигателя.

Ранее у рейса Петербург — Самара авиакомпании «Россия» заклинили предкрылки.

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