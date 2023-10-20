Иерусалимский патриархат дал оценку удару по церкви в Газе

Иерусалимский патриархат осуждает израильские авиаудары по гуманитарным учреждениям в секторе Газа и называет их «военным преступлением, которое не может быть проигнорировано». В заявлении патриархата отмечается, что греческая православная церковь Святого Порфирия в секторе Газа была разрушена в результате израильских бомбардировок. Об этом пишет РИА Новости.

Патриархат выражает решительное осуждение израильского авиаудара по храму в Газе и подчеркивает, что нападения на церкви и их учреждения, а также на убежища, предоставляемые для защиты невинных граждан, особенно детей и женщин, потерявших свои дома из-за авиаударов Израиля по жилым районам за последние 13 дней, являются военным преступлением, которое не может быть проигнорировано.

Патриархат подчеркивает свою приверженность выполнению религиозного и морального долга, несмотря на нападения. Он продолжит предоставлять помощь, поддержку и убежище тем, кто нуждается в этом, в то время как Израиль требует эвакуации гражданских учреждений и оказывает давление на церкви в этом отношении.

Патриархат подчеркивает, что он не откажется от своего религиозного и гуманитарного долга, основанного на христианских ценностях, и будет обеспечивать все необходимое как во время войны, так и в мирное время.

Десятки человек пострадали в результате удара Израиля по греческой православной церкви в секторе Газа. Министерство иностранных дел Палестины обвинило Израиль в ударе по храму Святого Порфирия.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.