Два человека погибли, десятки пострадали из-за обстрела церкви в Газе

Двое погибли, десятки человек пострадали в результате удара Израиля по греческой православной церкви в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что министерство иностранных дел Палестины обвинило Израиль в ударе по храму Святого Порфирия.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Израиля уничтожили греческую православную церковь Святого Порфирия в секторе Газа, есть раненые.

До этого посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что Израиль за несколько дней до удара по больнице в секторе Газа сообщил, что людям нужно ее покинуть.

Баптистская больница «Аль-Ахли» в секторе Газа была атакована 17 октября. Обе стороны, палестинцы и израильтяне, обвинили друг друга в атаке: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, тогда как армия Израиля утверждает, что ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка «Исламский джихад» (организация запрещена в России), попала в больницу.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.