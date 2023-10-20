Глава Минобороны ФРГ полагает, что Израиль невиновен в ударе по больнице в Газе

В интервью телеканалу ZDF глава министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что удар по больнице в секторе Газа не имеет тактического смысла для Израиля, поэтому вина, вероятно, лежит на том, кто ошибочно направил ракету по мирному объекту.

Он отметил, что все указывает на то, что это не израильтяне были ответственны за атаку. Писториус спросил: «Какой смысл израильтянам в нападении на мирную больницу?» Он подчеркнул, что Израиль, в отличие от ХАМАС, не является террористической организацией, и предполагает, что речь идет о неверно направленной ракете.

Ранее в этот же день Писториус провел встречу со своим израильским коллегой Йоавом Галантом и выразил солидарность Германии.

Баптистская больница «Аль-Ахли» в секторе Газа была атакована 17 октября. По данным Минздрава Газы, погибли 471 человек, более 300 — пострадали, в основном женщины и дети. Обе стороны, палестинцы и израильтяне, обвинили друг друга в атаке: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, тогда как армия Израиля утверждает, что ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка «Исламский джихад» (организация запрещена в России), попала в больницу.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.