Палестина обвинила Израиль в ударе по больнице в секторе Газа

Палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что Израиль за несколько дней до удара по больнице в секторе Газа сообщил, что людям нужно ее покинуть. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, израильская сторона за три дня предупредила людей в больницу, чтобы те покинули госпиталь.

«Поэтому у нас нет никаких сомнений, что это было с израильской стороны. Это очевидно», — сказал дипломат.

Ранее в интервью телеканалу ZDF глава министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что удар по больнице в секторе Газа не имеет тактического смысла для Израиля, поэтому вина, вероятно, лежит на том, кто ошибочно направил ракету по мирному объекту.

Баптистская больница «Аль-Ахли» в секторе Газа была атакована 17 октября. По данным Минздрава Газы, погибли 471 человек, более 300 — пострадали, в основном женщины и дети. Обе стороны, палестинцы и израильтяне, обвинили друг друга в атаке: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, тогда как армия Израиля утверждает, что ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка «Исламский джихад» (организация запрещена в России), попала в больницу.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.