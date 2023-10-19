В Москве на два месяца арестованы избивавшие школьников в ТЦ подростки

В Москве суд отправил в СИЗО трех подростков, которых обвиняют в провокации массовых драк. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Замоскворецкий суд города.

Молодые люди арестованы до 18 декабря.

Правоохранители обратили внимание на юношей после того, как в интернете стали появляться видео, на которых школьников избивают в торговом центре на Ходынском бульваре или в школах Химок.

Следствие полагает, что подобные конфликты подростки провоцировали намеренно. В отношении школьников возбуждено дело по статье о хулиганстве, которая предусматривает лишение свободы на семь лет. Фигурантов проверяют на причастность к другим случаям драк.

Ранее в Петербурге во время драки мужчина откусил партнерше ухо.