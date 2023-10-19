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В Москве студент попробовал наркотик на занятии и отравился

В Москве подросток отравился наркотиками во время урока

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Мария Девахина/РИА «Новости»

В Москве госпитализировали 15-летнего подростка, который отравился наркотиками. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в одном из колледжей. Предварительно в мессенджере студент нашел канал, который продавал наркотики. Там он приобрел одно из веществ.

После того, как молодой человек получил заказ, он отправился в учебное заведение. Там на уроке географии он попробовал наркотик и начал терять сознание.

Приехавшие на место медики диагностировали отравление. О том, какой степени тяжести было состояние подростка, не уточняется.

На данный момент полиция проводит проверку по факту произошедшего и ищет распространителей вещества.

Ранее в Брянской области двое мужчин в состоянии наркотического опьянения стали копать землю и заявили правоохранителям, что они пчелы, которые ищут мед.

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