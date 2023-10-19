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Бастрыкин предложил лишать мигрантов гражданства за отказ от участия в СВО

Бастрыкин предложил лишать гражданства мигрантов за отказ участвовать в СВО

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин предложил лишать гражданства РФ мигрантов в случае их отказа участвовать в специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующее заявление он сделал на конференции Клуба военачальников России «Сплоченность общества и укрепление межнациональных отношений – основа безопасности страны на современном этапе». Видео его выступления размещено на сайте СК РФ.

По мнению Бастрыкина, пока идет спецоперация нужно привлечь мигрантов к участию в ней.

«Если ты не готов, будучи гражданином РФ, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства», — сказал он.

Также Бастрыкин считает, что необходимо предусмотреть процедуру обязательного получения российской сим-карты с момента въезда мигранта в РФ с обязательным использованием ее при формировании личного кабинета на портале «Госуслуги».

На прошлой неделе заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что с 1 января 2023 года в интересах объединенной группировки российских войск на службу приняты более 357 тыс. человек.

Ранее Путин прокомментировал ситуацию с притоком мигрантов в Россию.

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Операция на Украине
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