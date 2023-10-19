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В Махачкале четверо учащихся религиозного учреждения отравились шаурмой

В Махачкале четыре человека попали в больницу после отравления шаурмой

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Shutterstock

В Махачкале закрыли ларек с шаурмой после того, как в нем отравились несколько учащихся религиозного образовательного учреждения. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Республике Дагестан.

Всего с диагнозом пищевая токсикоинфекция в больницу попали четыре человека. Выяснилось, что все они покупали шаурму в одной из точек быстрого питания на улице Акушинского.

Специалисты провели санитарно-гигиеническое обследование объекта. В рамках мероприятий они выявили многочисленные нарушения.

В результате кафе опечатали. В случае, если владельцы смогут устранить проблемы, связанные с антисанитарией, они смогут открыться снова.

Ранее на Урале нашли крупный склад с тухлой курицей для шаурмы.

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