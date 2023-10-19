Стало известно, как прошла эвакуация журналиста Sputnik, раненного при ударе дрона

Эвакуация раненного при ударе беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области журналиста Sputnik Афганистан Хайбара Акифи, которого перевели на лечение в Москву, прошла штатно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

«Получивший ранение журналист переведен на лечение в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского Минздрава России», — заявил он.

По его словам, состояние журналиста стабильно тяжелое, пациенту оказывается вся необходимая помощь.

В ночь на 12 октября украинский беспилотник, сбитый системой ПВО, упал на частный дом на окраине Белгорода. В результате этого инцидента погибла четырехлетняя дочь журналиста афганской редакции Sputnik Хайбара Акифи. Родителей девочки с тяжелыми ранениями доставили в больницу. Хайбар Акифи был помещен в медикаментозную кому с помощью аппарата искусственной вентиляции легких

Ранее Гладков рассказал о состоянии раненой супруги журналиста Sputnik.