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Россиянин попался полиции спустя более 20 лет после того, как его объявили в розыск

В Тюмени полиция задержала мужчину, который был в розыске более 20 лет

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Тюмени задержали мужчину, который длительное время находился в федеральном розыске. Об этом сообщает управление МВД по ХМАО – Югре.

Россиянин попал в базу после того, как в 1998 году вместе с несколькими знакомыми отправился на автодорогу «КогалымСургут» и там напал на местного жителя. В результате компания забрала у него личное имущество. Таким образом, мужчине был причинен крупный ущерб. Во время расследования дела выяснилось, что подозреваемый скрылся из города.

В результате мужчину задержали только в октябре 2023 года, в Тюмени. На данный момент россиянин находится в СИЗО. В ближайшее время его передадут в Когалым.

Ранее в США преступник решил запутать полицию и повесил на свой дом табличку о том, что он не живет в этом здании.

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