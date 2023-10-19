Россиянин напал с ножом на женщин в алкомаркете

В Челябинске возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который напал с ножом на нескольких женщин в алкомаркете. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

На данный момент подозреваемый задержан. Правоохранители решают вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Инцидент произошел в Калининском районе города. По версии полиции, пьяный мужчина ворвался в магазин и напал на людей в помещении с ножом. В результате пострадали две работницы и посетительница.

«В настоящее время, пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает», — сообщается в публикации.

По предварительным данным, причиной нападения стала ссора, которая произошла между подозреваемым и его возлюбленной, которая работает в алкомаркете.

Ранее в Челябинске произошла массовая драка около магазина с алкогольными напитками.