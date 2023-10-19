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Путевая обходчица рассказала, есть ли в метро гигантские крысы

Путевая обходчица заявила, что эта профессия для «женщин с мужским характером»

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Shutterstock

Наличие в тоннелях метрополитена гигантских крыс — миф. Об этом порталу «Страсти» рассказала путевая обходчица метро.

«Никаких крыс вообще нет, они все на улице. Это бред, ни гигантских, ни маленьких, никого», — отметила она.

По словам женщины, обходчики метро спускаются в «подземку» после закрытия. За смену они проходят обычно по 5 км, при этом большинство таких сотрудников — женщины.

«Работа тяжелая, некоторые девушки приходят к нам покрасоваться, но надолго не задерживаются. Тут работа требует вложений сил, это не подиум. Многие недооценивают себя <...> Это профессия для женщин, которые имеют мужской характер. Для сильных», — заявила сотрудница.

Ранее эксперт рассказал, как в России предотвращают столкновение поездов в метро.

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