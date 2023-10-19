На форуме «Здоровье и безопасность детей» обсудили влияние блогеров на аудиторию

Распространение опасного контента со стороны западных онлайн-платформ может быть преднамеренными. Об этом на сессии «Образец для подражания»: как поведение блогеров влияет на аудиторию» в ходе II Национального Форума «Здоровье и безопасность детей» заявила директор Лиги безопасного Интернета и член ОП РФ Екатерина Мизулина.

«Многие блогеры не самостоятельны, за ними стоит продакшн, менеджер, продюсер, который дает сценарий. То есть, это достаточно организованная деятельность по созданию треш-контента. Возможно, такой контент сознательно распространяется на территории нашей страны? А если это так, тогда вопрос уже должен вставать именно в плоскости госбезопасности. Это общественное здоровье, общественное психологическое здоровье людей. Это влияет все на психику», — сказала она.

Участники мероприятия сошлись во мнении, что регуляторные меры необходимо ужесточать, чтобы максимально оградить пользователей от деструктива. Важно защищать физическое и ментальное здоровье граждан не только в реальном, но и в виртуальном мире. По этой теме поступило несколько предложений.

«Конечно, контент надо вычищать. Я лично вижу путь: бить по самым крупным блогерам. Делать образцово-показательные заявления и выносить это в инфополе. Потому что основная масса, 95%, после этого задумываются, и начинает все двигаться», — отметил медиаменеджер и редактор AfterShock.News и Великросс Сергей Брекотин.

Блогер Лилия Абрамова, известная как «Татарка FM», предложила увеличить штрафы для треш-блогеров и ввести строгие ограничения: изолировать неадекватных контент-мейкеров от социума и привлечь их к общественным работам.

Отмечается, что для минимизации рисков людей призывают переходить на отечественные платформы, где контент проходит тщательную проверку, а администраторы оперативно реагируют на жалобы пользователей.

По словам руководителя проекта «ТопБЛОГ» Дмитрия Бескромного, сегодня многие блогеры переходят на российские площадки, которые позволяют сохранить монетизацию, удержать и перелить аудиторию, а также защитить свои данные.

«Мы поддерживаем тренд перехода на отечественные площадки. В нашем проекте «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» мы работаем только с российскими площадками», — сказал он.

Он подчеркнул, что не весь контент в интернете адекватный, ведь за рубежом другие законы и правила, и они не всегда схожи с российскими.