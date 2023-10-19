В Запорожской области задержали мужчину за попытку диверсии

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала в Запорожской области мужчину, готовившего диверсию, связанную с подрывом военной колонны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
«Он был задержан оперативными сотрудниками, не успев привести в действие самодельное взрывное устройство», — пояснили в ведомстве.
Согласно данным службы, житель Запорожской области намеревался заложить собранное им из минометных снарядов и элементов взрывное устройство на маршруте движения колонны военной техники Вооруженных сил России.
Как уточнили в ФСБ, компоненты для изготовления взрывного устройства мужчина получил от украинской разведки, координацией его действий занимались работники главного разведывательного управления министерства обороны Украины.
В материале отмечается, что при обыске по месту проживания подозреваемого сотрудники силового ведомства нашли и конфисковали 18 минометных снарядов 82 миллиметра, один минометный снаряд 120 миллиметров, взрывчатое вещество и детонаторы.
«Возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию», — заключается в публикации.
До этого ФСБ задержала жителя Приморья за передачу Украине данных о военных объектах.
Ранее жителя Орла задержали за госизмену и совершение диверсий по заданию СБ Украины.