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Москвичам расскажут об особенностях космической микробиологии

В Музее космонавтики в Москве пройдет выставка о космической микробиологии

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Музей Космонавтики

В Музее космонавтики 2 ноября откроется выставка о космической микробиологии, приуроченная к 60-летию создания Государственного научного центра Российской Федерации — Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук, сообщается на сайте mos.ru.

Посетители узнают об истории создания ИМБП, о его первых директорах, о научном вкладе в обеспечение и поддержание здоровья космонавтов во время длительных космических полетов и пребывания в замкнутом пространстве.

Главной темой выставки станет космическая микробиология, которая изучает особенности жизни микроорганизмов в космосе, особенно микрофлору человека и среду обитания на космическом корабле и космической станции.

На выставке представят образцы научной аппаратуры для проведения космических экспериментов над микроорганизмами, которые, например, могут утилизировать биологический мусор на станции, превращая его в воду, и вырабатывать электричество.

Музей космонавтики в Москве — один из крупнейших научно-технических музеев России. Его история началась в 1964 году, когда в столице появился монумент «Покорителям космоса».

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