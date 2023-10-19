Москвичам расскажут об особенностях космической микробиологии

В Музее космонавтики 2 ноября откроется выставка о космической микробиологии, приуроченная к 60-летию создания Государственного научного центра Российской Федерации — Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук, сообщается на сайте mos.ru.

Посетители узнают об истории создания ИМБП, о его первых директорах, о научном вкладе в обеспечение и поддержание здоровья космонавтов во время длительных космических полетов и пребывания в замкнутом пространстве.

Главной темой выставки станет космическая микробиология, которая изучает особенности жизни микроорганизмов в космосе, особенно микрофлору человека и среду обитания на космическом корабле и космической станции.

На выставке представят образцы научной аппаратуры для проведения космических экспериментов над микроорганизмами, которые, например, могут утилизировать биологический мусор на станции, превращая его в воду, и вырабатывать электричество.

Музей космонавтики в Москве — один из крупнейших научно-технических музеев России. Его история началась в 1964 году, когда в столице появился монумент «Покорителям космоса».