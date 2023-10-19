В Москве завершился ремонт круглого дома на улице Довженко

В рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2023 году прошли работы в знаменитом круглом доме на улице Довженко (дом 6), сообщается на сайте mos.ru со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

Дом необычной формы был построен в 1976 году. В нем 26 подъездов и более 900 квартир. Диаметр круглого дома — 155 метров.

В рамках капитального ремонта здесь обновили фасад и повысили его энергоэффективность. Для этого использовали современную технологию нанесения полимерцементных смесей на армирующие сетки.

Работы проходили в несколько этапов. Сначала стены дома промыли, простучали и удалили поврежденную плитку. Затем нанесли специальный штукатурно-клеевой и одновременно армирующий за счет присутствующей в нем сетки из стекловолокна состав. После этого фасад окрасили, межпанельные швы загерметизировали.

После завершения обновления фасада отремонтировали балконы и подъезды. В местах общего пользования установили новые современные пластиковые стеклопакеты.

Всего в 2023 году капитальный ремонт в столице проходит в 2,3 тысячи многоквартирных домов.