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Пасынку Стаса Намина предъявили обвинения в убийстве родственников

СК предъявил обвинение в двойном убийстве пасынку Стаса Намина Роману Микояну

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Стас Намин/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Следователи предъявили обвинение в двойном убийстве пасынку Стаса Намина Роману Микояну за лишение жизни двух своих родственников — бабушки и брата. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по Московской области в Telegram.

«Предъявлено обвинение в двойном убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — сказано в публикации.

Согласно информации СК, в ходе допроса обвиняемый признался в совершении преступления. Мотивом убийства, с его слов, явился давний семейный конфликт.

Микоян рассказал, что после очередной ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее, после чего позвонил брату и попросил приехать. Когда родственник явился, преступник лишил жизни и его. После этого мужчина сам обратился в полицию.

«Следователи и криминалисты продолжают работу по уголовному делу, назначены экспертизы», — указывается в сообщении.

19 октября стало известно, что в деревне Крюково в Истринском районе нашли мертвыми сына и 85-летнюю тещу легенды русского рока — основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина. Полину Ткаченко убили ударом в грудь, а у Артема Микояна были множественные колото-резаные раны по всему телу. При этом следов борьбы следователи не обнаружили, все вещи в доме остались на тех же местах.

Ранее Стас Намин в беседе с «Газетой.Ru» назвал «отморозком» приемного сына, лишившего жизни свою бабушку и брата.

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