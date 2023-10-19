Пасынку Стаса Намина предъявили обвинения в убийстве родственников

Следователи предъявили обвинение в двойном убийстве пасынку Стаса Намина Роману Микояну за лишение жизни двух своих родственников — бабушки и брата. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по Московской области в Telegram.

«Предъявлено обвинение в двойном убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — сказано в публикации.

Согласно информации СК, в ходе допроса обвиняемый признался в совершении преступления. Мотивом убийства, с его слов, явился давний семейный конфликт.

Микоян рассказал, что после очередной ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее, после чего позвонил брату и попросил приехать. Когда родственник явился, преступник лишил жизни и его. После этого мужчина сам обратился в полицию.

«Следователи и криминалисты продолжают работу по уголовному делу, назначены экспертизы», — указывается в сообщении.

19 октября стало известно, что в деревне Крюково в Истринском районе нашли мертвыми сына и 85-летнюю тещу легенды русского рока — основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина. Полину Ткаченко убили ударом в грудь, а у Артема Микояна были множественные колото-резаные раны по всему телу. При этом следов борьбы следователи не обнаружили, все вещи в доме остались на тех же местах.

Ранее Стас Намин в беседе с «Газетой.Ru» назвал «отморозком» приемного сына, лишившего жизни свою бабушку и брата.