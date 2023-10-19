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Россиянам рассказали, что делать, если кошка не пьет воду

Общественная служба новостей: кошка может не пить воду из-за неправильной миски

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Журналисты Общественной службы новостей выяснили у экспертов, почему кошка может отказываться от воды. Причиной, как оказалось, могут быть не только проблемы со здоровьем питомца.

Специалисты советуют обратить внимание на миску. Она должна быть глубокой и сделанной из натуральных материалов, которые не источают неприятных запахов.

Кроме того, рекомендуется не ставить воду рядом с едой, поскольку попавшая в жидкость пища может испортить ее запах. Также эксперты советуют убрать миску от пугающих кошку электроприборов, например, пылесоса.

Если в доме проживает несколько питомцев, у каждого должна быть своя миска, поскольку за единственный источник воды животные могут конкурировать.

Менять воду необходимо ежедневно, потому как кошки легко определяют ее свежесть, и часто отказываются употреблять вчерашнюю, даже если в ней не плавает мусор и отсутствуют неприятные запахи.

Что касается проблем со здоровьем, кошка может отказываться от воды из-за болезней полости рта или желудочно-кишечного тракта. Определить, связано ли отсутствие жажды с недугами, можно понаблюдав за поведением питомца. Животное может отказываться и от еды, а также находиться в подавленном состоянии. В таких случаях важно не тянуть с походом к ветеринару.

В 2023 году международная группа ученых из Австрии, Швейцарии и Чехии раскрыла секрет мурчания кошек. Они пришли к выводу, что питомцы мурлыкают благодаря специальным подушечкам из соединительной ткани, встроенным в голосовые связки животных.

Ранее в Ярославле сотрудники МЧС спасли кота из трубы теплотрассы.

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