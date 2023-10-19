Общественники высказались за легализацию овербукинга на рейсах авиакомпаний

Закон об овербукинге защитит права пассажиров и позволит перевозчикам сдерживать стоимость билетов, соглашается независимый авиаэксперт Олег Пантелеев, которого цитирует «Лента.ру». Комментируя изданию ситуацию с отказом авиакомпанией S7 Airlines возместить пассажирке убытки за отказ в посадке на рейс, эксперт отмечает, что в настоящее время из-за нерешенного вопроса с легализацией механизма овербукинга возникает большое количество спорных ситуаций. По мнению Зотова и Пантелеева, настало время цивилизованно решить данный вопрос.

Как сообщается в материале «Ленты.ру» «Овербукинг: тварь я дрожащая, или право имею? Что нужно для защиты пассажиров», Пермский районный суд отменил свое решение о возмещении авиакомпанией S7 Airlines убытков пассажирке в размере более 600 тыс. рублей за отказ в посадке на рейс.

История заключается в том, что юрист из Перми должна была прилететь в Москву рейсом авиакомпании S7 для участия в судебном заседании, но в аэропорту узнала, что «билет не прошел проверку по причине нехватки мест в самолете». Заменить место или предложить другой рейс перевозчик не смог.

В исковом заявлении пассажир указал, что из-за отсутствия на судебном заседании ее клиент расторгнул договор. В результате юрист недополучила 400 тыс. рублей. Женщина потребовала взыскать с ответчика, помимо этой суммы, компенсацию морального вреда в размере 97 тыс. рублей, стоимость авиабилета (4,5 тыс. рублей), неустойку (27 тыс. рублей) и штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом.

«S7 в ответе на претензию пояснила, что в аэропорту Перми в этот день якобы произошла «сбойная ситуация», представитель авиакомпании предложил пассажирке улететь в Москву ближайшим рейсом, но женщина отказалась, — говорится в материале.

При этом ранее сообщалось, что авиакомпания S7 Airlines сократит осенне-зимнее расписание на 10–15% из-за сложностей с обслуживанием двигателей самолетов Airbus. Часть самолетов авиакомпания уже не эксплуатирует. Связан ли овербукинг со сложностью технического обслуживания не уточняется.

«Сейчас пассажиры остаются по сути без полета и какой-либо достойной компенсации, авиакомпании не могут часто поступить иначе, если речь про технический овербукинг в связи с заменой борта. Все это возмущает пассажиров. Компенсация в этой части точно должна быть существенной, а это возможно после легализации этой нормы», — поясняет Илья Зотов.

По словам руководителя аналитической службы отраслевого агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, овербукинг является повсеместной мировой практикой.

«Это дает возможность компаниям улучшить свои финансовые показатели, повысить занятость кресел и сдержать рост стоимости авиаперевозок», — считает эксперт.

Авторы отмечают: в Минтрансе уже прорабатывают вопрос легализации овербукинга.

«В России тему овербукинга авиакомпании поднимают уже не первое десятилетие. И совсем недавно стало известно, что крупнейшие отечественные перевозчики вместе с Минтрансом ведут работу над введением овербукинга», — говорится в материале.

Издание также приводит слова гендиректора группы «Аэрофлот» Сергея Александровского, заявившего на брифинге в рамках Восточного экономического форума, что компания работает с Минтрансом над проектами нормативных актов по этим вопросам.