В УПЦ заявили, что проект Рады о ее запрете нарушает право на свободу вероисповедания

Принятый Верховной радой в первом чтении законопроект о запрете Украиной православной церкви (УПЦ) не соответствует Европейской конвенции по правам человека и конституции страны. Об этом говорится в заявлении на сайте юридического отдела УПЦ.

Юридический отдел УПЦ заявил, что данный законопроект нарушает право на свободу вероисповедания и содержит существенные недостатки юридической техники.

В самом проекте закона об УПЦ речь не идет, но там считают, что его происхождение, медийное и политическое сопровождение свидетельствуют о том, что этот закон будут применять к УПЦ.

В УПЦ отметили, что религиоведческая экспертиза, уголовные производства и национальная безопасность не являются основанием для ограничения права на свободу вероисповедания.

«Безусловно, принятие этого законопроекта будет свидетельствовать о том, что права и свободы человека, за которые также воюет наше государство, теряют свой смысл», — добавили в юридическом отделе церкви.

19 октября депутаты Рады устроили словесную перепалку после рассмотрения закона о запрете УПЦ.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.